Alba Villar

Del ballet al fitness: el barre se abre paso en los estudios vigueses

La barra siempre ha sido un lugar de inicio. En las escuelas de ballet es donde se aprenden los primeros pasos, donde se corrige la postura y donde el cuerpo comienza a entender el equilibrio, la fuerza y la resistencia. A simple vista puede parecer un apoyo ligero, la realidad es que es una herramienta de trabajo exigente y profundamente física. De esa idea, la de entrenar desde la base, control y consancia, nace el barre. Una disciplina que ha salido de los estudios de danza para instalarse en las salas de fitness. Este método ha encontrado en Vigo un terreno fértil. La ciudad ha visto crecer la oferta de locales especializados en barre, el más reciente, Haus Studio, que comenzó su actividad en octubre de 2025. Su dueña, Cristina Pombo, cree que su éxito se enmarca dentro del auge general del ejercicio físico y de los entrenamientos boutique, pero asegura que el barre también responde a «la búsqueda de prácticas más personalizadas».