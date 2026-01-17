Pedro Fernández

Vigo gana población mayor de 95 años

Cantar zarzuela, hacer deporte y asumir lo que venga sin enfadarse mucho. Esa es la receta con la que Mª del Carmen Retamal llegará a los 104 años en dos semanas. Es una de las tres centenarias que viven en la residencia Doral. Asegura que se encuentra en plena forma y que tiene pensado llegar a los 105 como mínimo. El carácter lo mantiene intacto. Su hija y sus cuidadores la definen como una mujer que siempre fue feminista. Aunque es madrileña, en el año 70 montó el primer gimnasio para mujeres de Vigo, pues hasta la fecha los que había eran exclusivamente masculinos. Más información