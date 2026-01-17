Secciones

Es noticia
Reto demográficoOcaso talleresInvestigación ChuviJavier y PipoGalicia y el true crimeCelta
instagramlinkedin
Centenares de personas responden al llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico del Cunqueiro

Centenares de personas responden al llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico del Cunqueiro

Marta G. Brea

Centenares de personas responden al llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico del Cunqueiro

Marta G. Brea

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las colas se prolongaron por el hall de entrada del Álvaro Cunqueiro desde que se abrió el dispositivo especial de vacunación, pero no fue hasta dos horas después que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) reaccionó ampliando a un quinto puesto de Enfermería, mientras contactaba con más efectivos. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents