Marta G. Brea

Centenares de personas responden al llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico del Cunqueiro

Las colas se prolongaron por el hall de entrada del Álvaro Cunqueiro desde que se abrió el dispositivo especial de vacunación, pero no fue hasta dos horas después que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) reaccionó ampliando a un quinto puesto de Enfermería, mientras contactaba con más efectivos. Más información