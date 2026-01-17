Jose Lores

6.500 espectadores llenan el Ifevi para disfrutar de las rondallas

La VIII edición del Concurso de Rondallas comenzó a las 17 horas con un Ifevi que registró un lleno absoluto con 6.500 espectadores. Desde hace días, ya no quedaba ni una sola entrada disponible para acudir a un espectáculo multitudinario que cada año abarrota el recinto ferial y que prácticamente pone fin a la temporada rondalleira. Es la cita más importante del calendario, al tratarse de la única competición. Esta edición ha escrito una importante página de su historia al batir su récord de participación con 17 rondallas. Más información