Llamamiento a donar: el banco de leche del Álvaro Cunqueiro solo tiene reservas para una semana

Las maternidades del sur de Galicia recibieron el nuevo año con un buen número de grandes prematuros (bebés con menos de 32 semanas de gestación de las 40 que tiene un embarazo habitual). Desde 2017 y sin excepciones, el Banco de Leche Materna del Hospital Álvaro Cunqueiro les garantiza a todos ellos este oro líquido, el mejor alimento y medicamento que pueden recibir por sus propiedades nutricionales e inmunológicas. Pero este aumento de la demanda y un bajón puntual de las donaciones, han llevado sus reservas a uno de los niveles más bajos de su historia y hacen un llamamiento a las mujeres que están dando el pecho a colaborar para no fallarle a ningún recién nacido que lo necesite.