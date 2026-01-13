Cedido

Indigentes se instalan con sus colchones en los soportales del nuevo edificio de Jacinto Benavente

La noche cae en Vigo, y varios 'sin techo' acicalan su asentamiento, con mantas, colchones y demás intendencia, para disponerse a descansar y dormir, al lado de la fachada del nuevo edificio de la calle Jacinto Benavente, en Vigo. Este inmueble, situado en el número 15 y en cuyo bajo se ubica un supermercado de Mercadona, cuenta con una cubierta que rodea el perímetro y que resguarda a estos indigentes de las inclemencias del tiempo. Lo curioso es que a tan solo 300 metros hay un albergue que tendría plazas disponibles.