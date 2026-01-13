Marta G. Brea

David Eyo, «El hombre del bosque», nos enseña como recolectar ortigas y más curiosidades sobre la flora de Castrelos

David Eyo (A Estrada) es lo que podría llamarse un «influencer de la naturaleza». Cada día publica vídeos en Instagram y Tik Tok en los que habla de la flora que se cruza, aportando datos curiosos la mayoría de las veces. Procura ir todos los días a caminar para poder incrementar su conocimiento. Observa, fotografía, busca en internet y corrobora con enciclopedias. Un trabajo de hormiga que hoy le permite tener un amplio abanico de conocimientos naturales. Más información