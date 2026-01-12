Pablo Hernández Gamarra

Vigo en alerta amarilla por fenómenos costeros y rachas de viento

En Vigo hay avisos por el temporal entre hoy lunes 12 y la madrugada del martes 13 de enero de 2026: fenómenos costeros con amarillo por la mañana y naranja desde el mediodía por viento fuerte desde el sur-suroeste y oleaje de 5 a 6 metros, además de aviso amarillo por viento en tierra, rachas en torno a 80 km/h, y amarillo por lluvia con acumulados de hasta 40 mm en 12 horas en el tramo tarde-noche; las rachas de >130 km/h se esperan en puntos más expuestos de Galicia, no como umbral previsto para Vigo. Más información