Pedro Fernández

Viajeros en la estación de Vialia Vigo

Las cifras permitirán mejorar los descuentos estrenados el 1 de julio en los títulos multiviaje del ferrocarril, arrojando un ahorro de casi 140 euros en casos como el Vigo-A Coruña. Así, un trabajador que actualmente debe abonar 204,65 euros por el abono de viajes ilimitados durante un mes pagará un 70% menos y además podrá realizar otros trayectos intermedios o enlazar a otros destinos en ambos puntos como Ferrol hacia el norte. En comparación, un solo viaje de ida y vuelta en coche costará más (casi 75 euros entre carburante y peaje) que el citado abono. Más información