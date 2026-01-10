Edgar Melchor

Las rondallas estrenan Navia: así se vivió la octava edición de su certamen

Navia presumió por primera vez de ser la capital municipal de la música tradicional gallega. Sus calles y el pabellón deportivo acogieron este sábado la octava edición del Certamen de Rondallas de Vigo, en el que participaron más de 250 personas de las agrupaciones de Bembrive, Valadares, Beade y Zamáns. No acudió a esta cita la de O Freixo, que atraviesa un momento de transición tras el fallecimiento a finales de agosto de su histórico capitán, Justo Figueroa.