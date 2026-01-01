Gonzalo Martínez / Pedro Fernández

La ría de Vigo se ilumina para dar la bienvenida al Año Nuevo

El arranque del Año Nuevo dejó una imagen para el recuerdo desde uno de los miradores naturales más emblemáticos de Moaña. Tras las uvas de Nochevieja, un vídeo grabado desde A Tribuna do Meixueiro captó esta espectacular estampa nocturna de la ría de Vigo iluminada por las luces de la ciudad y la pirotecnia con la que se recibió el año. La grabación permite contemplar una amplia panorámica que abarca buena parte de O Morrazo y la ciudad de Vigo. Las luces dibujaron un paisaje vibrante y festivo, en el que la silueta urbana y el entorno natural se funden en una imagen digna de una postal. Como cada año, la ría se convirtió en el escenario principal para despedir el 2025.