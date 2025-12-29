Marta G. Brea

La Policía Local hará controles periódicos con drones en zonas estratégicas de Vigo

En la jerga policial, los dos agentes que comparten patrulla se les conoce como binomio; compañeros que acuden siempre juntos a una intervención. Desde hace meses, cuentan con el apoyo de un tercer funcionario: el dron. La Policía Local de Vigo, en concreto la Unidad Fénix, está especializada en el vuelo de estas aeronaves no tripuladas para garantizar, desde el aire, la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes, dando apoyo operativo ante múltiples casuísticas: control de incendios, aforos, tráfico, reconstrucción de accidentes, desbordes de ríos, furtivismo y control de costa o búsqueda de desaparecidos. «Apoyamos al equipo que lo necesite, noche y día, transmitiendo en tiempo real lo que ocurre para facilitar prontas decisiones y actuar de forma más segura», explican los agentes de esta Unidad. Más información