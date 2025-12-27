Jose Lores

Miles de motos participaron en la tradicional Papanoelada motera de Vigo

La Papanoelada motera de Vigo, la más antigua de Galicia, es una de las citas de referencia de la Navidad. Iba a celebrarse el pasado día 20, pero la lluvia obligó a aplazarla a este sábado, cuando el anticiclón está dando tregua y ofreciendo a los moteros un cielo azul y unas bajas temperaturas. Pero como Santa está acostumbrado al mercurio de Laponia, todos su séquito se aseguró de ir disfrazado y bien abrigado. Más información