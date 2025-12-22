Porta do Sol y Bembrive, en Vigo, también descorcharon cava en esta jornada de Lotería de Navidad
El kiosko Dulces Caprichitos, en la viguesa Porta do Sol, ha vuelto a dar uno de los grandes premios de la Lotería de Navidad. Se trata de un décimo del quinto premio, el 77715, vendido de forma anónima. El conocido kiosco Merchi de Bembrive también fue agraciado en esta jornada de Lotería. En este punto se dispensaron cinco décimos del tercer premio, el 90693. Cada boleto está premiado con 50.000 euros, dejando un cuarto de millón de euros en este barrio de Vigo. Más información