Edgar Melchor

Emotivo homenaje a un profesor de 25 años en Vigo: su pasión por la filosofía conquista a cientos de alumnos

Ser profesor y salir de un colegio entre aplausos y vítores antes de las vacaciones de Navidad no es una tarea fácil. Lo es menos todavía para un docente de Filosofía con tan solo un trimestre de experiencia en las aulas. Pero un joven lucense de 25 años lo consiguió. Su nombre es Luis López y logró que 264 alumnos se pusieran de acuerdo para homenajearlo en su último día en el Apóstol Santiago - Jesuitas de Vigo. «Me han dicho cosas muy bonitas y me han entregado más de 15 cartas, un disco, libros, retratos, dibujos, una piedra y hasta la figura de una lechuza, que representa la filosofía», relata a FARO emocionado y todavía digeriendo lo vivido este viernes. Más información