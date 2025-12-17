Pablo Hernández Gamarra / Edgar Melchor

Vigo acoge la demostración de un innovador sistema de carga de semirremolques y colocación en vagones

El Puerto de Vigo da un paso de gigante para equiparar su logística y eficiencia al nivel de colosos como Valencia, Algeciras o Barcelona con la presentación del sistema 'pocket' de transporte de mercancías en los vagones T400 de la multinacional de material rodante VTG, que ha elegido a la empresa Transglobal, concesionaria de la terminal de contenedores viguesa, como la primera en España a la que homologar para operar ese equipamiento y, por tanto, estar en condiciones de manipularlo con vistas a su explotación en las futuras autopistas ferroviarias que aspiran a conectar Vigo con Madrid y Barcelona, convirtiéndose en una alternativa más eficiente y cómoda para las empresas que operan en Vigo. Más información