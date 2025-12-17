Cedido

Denunciado un local en Luis Taboada por almacenar bombonas de butano y comida «sin licencia»

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha formalizado esta mañana una denuncia contra un local comercial ubicado en la calle Luis Taboada, paralela a Praza de Compostela, por realizar «actividades ilegales». Según han indicado en un comunicado, se trata de un bajo en el que están almacenando bombonas de butano, bidones de cerveza o alimentos pese a carecer de licencia de actividad y que serviría de punto de aprovisionamiento para casetas del mercadillo Cíes Market. Más información