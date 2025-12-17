Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin
Denunciado un local en Luis Taboada por almacenar bombonas de butano y comida «sin licencia»

Denunciado un local en Luis Taboada por almacenar bombonas de butano y comida «sin licencia»

Cedido

Denunciado un local en Luis Taboada por almacenar bombonas de butano y comida «sin licencia»

Cedido

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha formalizado esta mañana una denuncia contra un local comercial ubicado en la calle Luis Taboada, paralela a Praza de Compostela, por realizar «actividades ilegales». Según han indicado en un comunicado, se trata de un bajo en el que están almacenando bombonas de butano, bidones de cerveza o alimentos pese a carecer de licencia de actividad y que serviría de punto de aprovisionamiento para casetas del mercadillo Cíes Market. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents