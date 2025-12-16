Alba Villar

Arranca la huelga de 48 horas en la enseñanza media, FP y de régimen especial de Galicia

Este martes comienzan las 48 horas de huelga convocadas por los sindicatos CIG y STEG en toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial --conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas de artes--. Por su parte, la Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado para este martes y este miércoles, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares. Más información