El puerto de Vigo, el que más productos alimenticios de origen animal analiza en España

Primera hora de la mañana y acaba de llegar a puerto un contenedor procedente de Sudamérica. Lo desprecintan y hacen una selección aleatoria de las cajas para asegurarse de que los langostinos no presenten signos de descongelación. Muchos de los productos que se compran en los supermercados de España o de Europa pasan por el puerto de Vigo. Cada año llegan 500.000 toneladas de alimentos de origen animal. Una vez descongelado y cocinado se le hace el examen organoléptico en el que analizan, entre otros aspectos, el color, el olor y la textura de los langostinos. Con el análisis de esas muestras se garantiza que la comida cumpla la normativa sanitaria.