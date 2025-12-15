Pedro Fernández

Alrededores del puerto de Vigo y la Estación Marítima

El Puerto de Vigo y su Estación Marítima continúan siendo infraestructuras clave para la actividad económica y el transporte de pasajeros en la ciudad. Además de su intensa actividad comercial y pesquera, el puerto destaca por el tráfico de cruceros y líneas regulares, con la estación como punto central de conexión marítima. Esta combinación consolida a Vigo como un enclave estratégico del Atlántico y fortalece su proyección turística y logística.