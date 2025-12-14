Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin
Así se vivió el Hybrid Day en Vigo

Así se vivió el Hybrid Day en Vigo

Organización Hybrid Day

Así se vivió el Hybrid Day en Vigo

Organización Hybrid Day

RRSS WhatsAppCopiar URL

Después de la moda del running y la proliferación del crossfitsolo era cuestión de tiempo que ambas modalidades triunfasen juntas en las «carreras híbridas». Pero si los anglicismos le agobian espere a ver el programa de estas competiciones. Se trata de 8 kilómetros de carreras intercalados con el mismo número de «estaciones», cada una con un ejercicio diferente: Esquí ergonómico (1000 metros), empuje de trineo (50m), tiro de trineo (50m), burpees con salto (80m), remo (1000m), Farmer’s Carry (200m) con mancuernas, zancadas con saco de arena (100m) y los lanzamientos de Wall Balls (100 repeticiones) en poco más de 80 minutos de media, aunque los más rápidos bajan de la hora. Esta tendencia tuvo su epicentro a nivel ibérico ayer en Vigo con el «Hybrid Day» celebrado en el Ifevi con más de 4.300 participantes y otro número aún mayor como acompañantes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents