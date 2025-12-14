Organización Hybrid Day

Así se vivió el Hybrid Day en Vigo

Después de la moda del running y la proliferación del crossfit, solo era cuestión de tiempo que ambas modalidades triunfasen juntas en las «carreras híbridas». Pero si los anglicismos le agobian espere a ver el programa de estas competiciones. Se trata de 8 kilómetros de carreras intercalados con el mismo número de «estaciones», cada una con un ejercicio diferente: Esquí ergonómico (1000 metros), empuje de trineo (50m), tiro de trineo (50m), burpees con salto (80m), remo (1000m), Farmer’s Carry (200m) con mancuernas, zancadas con saco de arena (100m) y los lanzamientos de Wall Balls (100 repeticiones) en poco más de 80 minutos de media, aunque los más rápidos bajan de la hora. Esta tendencia tuvo su epicentro a nivel ibérico ayer en Vigo con el «Hybrid Day» celebrado en el Ifevi con más de 4.300 participantes y otro número aún mayor como acompañantes.