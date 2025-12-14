Vídeo Pedro Fernández / Foto Marta G. Brea

Manolo Olegario lleva desde 1973 reparando relojes en Vigo

En un bajo de la rúa Pizarro Manolo Olegario mantiene vivo un oficio en peligro de extinción: la relojería tradicional. Nacido en Buenos Aires, aprendió a reparar relojes con solo 13 años en la calle Libertad, de su ciudad natal, y desde que llegó a Vigo en 1973, no ha dejado de trabajar entre engranajes y esferas, llegando a ser el primer relojero autónomo que colaboró con El Corte Inglés. Defiende que «esto no se aprende en un cursillo»: hacen falta de 7 a 10 años de práctica para dominar un trabajo «muy minucioso y delicado», muy distinto a simplemente cambiar pilas, porque un relojero de verdad limpia, mide consumos y decide si la pieza va a funcionar bien. Rodeado de herramientas tan pequeñas como caras, ve con preocupación cómo faltan jóvenes dispuestos a aprender el oficio, al tiempo que aumenta la demanda de relojes vintage. Más información