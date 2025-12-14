R. V.

Álex O’Dogherty presenta su documental sobre la 'reconquista' de su apellido en Vigo

El showman Álex O’Dogherty llega a Vigo para presentar su documental «De todos lados un poco», una cinta en la que cuenta el origen de su apellido y en paralelo, tal y como él describe, la historia de muchas familias que dejaron sus casas en busca de un lugar mejor en el que vivir. La reconstrucción de su propia historia, en la que FARO jugó un papel significativo, lo trajo hasta Redondela, donde nació el primer O’Dogherty español, hijo de uno de los héroes de la Reconquista. Pero para conocer todos los detalles, la cita con el autor será el 18 de diciembre a las 19:00 en el auditorio municipal. Entrada libre hasta.