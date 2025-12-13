Pablo Hernández Gamarra

La Navidad de Vigo, a rebosar en su primer fin de semana de buen tiempo

No era muy difícil prever que este fin de semana Vigo viviría un auténtico llenazo. El buen tiempo tanto sábado como el previsto para este domingo ha provocado que turistas y vecinos abarrotasen el centro de la ciudad para disfrutar del decorado navideño. Fue prácticamente imposible conseguir mesa para comer o cenar en los restaurantes del entorno de la Alameda y del Casco Vello. Y lo mismo ha pasado con los hoteles, que viven un auténtico llenazo con una ocupación superior al 95%. Más información