Pablo Hernández Gamarra

Expectación en Bouzas por el rodaje de un videoclip de Fillas de Cassandra

El corazón del barrio de Bouzas fue este sábado escenario del nuevo videoclip de Fillas de Cassandra. El dúo vigués, que se encuentra inmerso en la preparación de todos sus proyectos para 2026, convocó a una treintena de personas en los aledaños de la iglesia y el paseo marítimo para rodar algunas de las escenas del vídeo de una de sus canciones. La presencia de Sara Faro y María Soa, junto a todo su elenco de extras, cámaras y demás personal de rodaje despertaron una gran expectación en la parroquia de Vigo.