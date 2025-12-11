Secciones

La Sociedad Viguesa de Palomas Mensajeras existe en la ciudad desde 1948

Pedro Fernández

La colombofilia, el deporte de criar y entrenar palomas mensajeras, existe desde tiempos de antes de Cristo, pero en Europa se formalizó a finales del siglo XIX. En su día fue un medio de comunicación, pero dejó de tener sentido con la llegada de herramientas más refinadas como el telégrafo, el teléfono o internet. Con todo, la tradición sigue viva de otras maneras: ahora este arte consiste en llevar los palomos a un lugar clave, soltarlos y ver en cuánto tiempo son capaces de regresar. Vigo es un enclave importante en este mundillo. Aquí está uno de los clubs más antiguos de España (funciona desde 1948) y durante décadas fue un referente por su nivel de competición. Ahora cuenta con 20 miembros que se reúnen cada quince días. Más información

