Marta G. Brea

Así lucen los pisos que la nueva empresa estatal de vivienda sacará pronto al mercado en Vigo a precios «asequibles»

Vigo formará parte del plan piloto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los primeros pasos de Casa 47, la nueva empresa estatal pública de vivienda que persigue poner a disposición de la ciudadanía inmuebles a un precio «asequible y así garantizar un derecho», destacó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que visitó esta mañana junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y otras autoridades, en Gran Vía algunos de los 67 inmuebles que saldrán al mercado de manera inmediata antes de que acabe el año, convirtiendo a la ciudad olívica «en la que estrenará» Casa 47 junto a la localidad asturiana de Mieres y otras afectadas por la dana. Más información