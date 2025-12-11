FDV

Alrededor de 400 profesionales protestaron en el Álvaro Cunqueiro para protestar contra el borrador que prepara el Ministerio de Sanidad

Casi medio millar de médicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se concentraron esta mañana a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro, en la tercera de las cuatro jornadas de huelga en reivindicación de un estatuto propio. Por la tarde, recorrerán el centro de Vigo para protestar contra el borrador que prepara el Ministerio de Sanidad y para reclamar a la Xunta "una negociación que permita dignificar las condiciones laborales de los facultativos". Más información