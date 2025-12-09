Marta G. Brea

La huelga médica deja en mínimos los quirófanos del Chuvi

En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se están operando hoy poco más que casos urgentes y no demorables (como los oncológicos). Los hospitales públicos olívicos vuelven a ser los gallegos con un mayor seguimiento en la huelga convocada por el sindicato médico O'Mega en reivindicación de un estatuto médico propio. Aunque el paro se percibe en buena parte de las áreas, es más acusado en los quirófanos ya que, salvo los servicios mínimos, solo tres anestesistas han acudido a trabajar. La protesta se mantiene durante toda la semana. Más información