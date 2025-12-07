Borja Melchor

El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma valorada en 5,4 millones de euros

Fijar la vista en el Hotel Bahía, una de las piezas clave del skyline vigués, es lo más parecido a meterse en una máquina del tiempo. Sus característicos azulejos de color azul claro, la cartelería de antaño, los desperfectos en el exterior o la vegetación que saluda desde la fachada acompañan al viandante en este viaje, el cual tiene ya fecha de caducidad. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha concedido a la sociedad anónima Hotel Bahía de Vigo la licencia de obras para la reforma interior y la rehabilitación del edificio, situado en el número 24 de la calle Cánovas del Castillo, besando el Náutico y la ría, una de las zonas más turísticas y privilegiadas de la ciudad. La obra lo convertirá en un cuatro estrellas superior con 141 habitaciones y capacidad para cerca de 300 huéspedes. Aquí la información completa. Más información