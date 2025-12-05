Atlas News

Radiografía del voluntariado en Vigo

Cada viernes, en la asociación APAMP de Vigo hay un dúo que no pasa desapercibido, el de Luis Miguel y Gonzalo. A sus 21 años, Luismi dedica parte de su tiempo a ayudar, y lo que empezó como un apoyo puntual, se ha convertido en una verdadera amistad. El perfil mayoritario es de una mujer de entre 45 y 54 años con estudios universitarios. Esa es la edad que tenía Guadalupe cuando se hizo voluntaria. En el Banco de Alimentos de Vigo lleva más de 12 años dedicando su tiempo libre a los demás. Un trabajo que esta viguesa de 70 años comparte con gente de su generación. Una recompensa que no es tangible y que solo se puede obtener trabajando de forma desinteresada por una buena causa.