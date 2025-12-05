Alba Villar

Acto conmemorativo del Día de la Constitución en Vigo

El acto conmemorativo del Día de la Constitución en Vigo se convirtió en una reivindicación no solo de la Carta Magna en su 47 aniversario, sino también del poder judicial y del municipalismo por boca del autor del bando de esta edición, el juez decano de Vigo, Germán Serrano, y del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El acto, celebrado este mediodía en el Museo Marco, reunió a diferentes personalidades civiles y militares. Debates como el de la independencia judicial y su falta de medios o temas candentes como las dificultades del acceso a la vivienda marcaron el tradicional evento que cada año se organiza en la ciudad para celebrar el aniversario de la Carta Magna.