FDV

Ismael toca el EyeHarp, un instrumento musical controlado por la mirada

La vida de Ismael Rosario cambió por completo el día que la música entró en ella. Acababa de cumplir siete años cuando él y sus padres escucharon hablar de Zacharías Vamvakousis y del EyeHarp, un software que se controla mediante movimientos oculares y que permite a personas con diversidad funcional tocar instrumentos a través de la mirada o la cabeza. Ismael tiene una discapacidad motora y, hasta entonces, nunca había imaginado que podía hacer sonar un arpa o una guitarra. La idea llegó gracias a un compañero que les habló de esta tecnología. La familia no lo dudó: tenía que probarla. Volaron desde Canarias hasta Barcelona para que Vamvakousis evaluara si Ismael podía usar elEyeHarp. Más información