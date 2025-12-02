Alba Villar

Embarque histórico en el Puerto de Vigo: 1.700 cruceristas inician sus vacaciones a bordo del «Marella Discovery»

El crucero británico Marella Discovery ha embarcado este martes en el puerto de Vigo a 1.763 pasajeros británicos. De esta forma, la terminal viguesa reverdece laureles al protagonizar su segundo mayor embarque de cruceristas de su historia, 16 años después de que en mayo de 2009, 2.143 pasajeros nacionales iniciaran sus vacaciones en Vigo a bordo del MSC Splendida que llegaba desde Saint Nazaire, donde fuera construido, dentro de su viaje de entrega.