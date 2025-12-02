Pablo Hernández Gamarra

Los artistas de SuperArte ensayan en Vigo antes de su gran noche

Joel Bueno, al igual que Ismael Rosario, es un joven que toca el Eye Harp, un software que se controla mediante movimientos oculares y que permite a personas con diversidad funcional tocar música. Esta semana ambos han aterrizado en Vigo para participar este miércoles 3 de diciembre en la gala SuperArte. Este martes comenzaron los ensayos con su grupo, para practicar Blinding Lights, una vibrante interpretación conjunta entre orquesta y banda inclusiva que demuestra el poder de la música como herramienta de integración. Más información