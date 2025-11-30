Los artistas callejeros llenan las calles de Vigo en las Navidades

Marta G. Brea

Durante la Navidad, Vigo se transforma en una ciudad de luz, música y espectáculo. Más allá de su famoso alumbrado, uno de los grandes atractivos de estas fechas son los artistas callejeros que llenan sus calles de vida y emoción. En plazas, avenidas y rincones emblemáticos, músicos, malabaristas, estatuas humanas y bailarines se convierten en parte esencial del ambiente navideño. Más información

