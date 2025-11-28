Cedido

¿Quién tiene preferencia en esta rotonda de Vigo, la oveja o los vehículos?

Lo de tomar una rotonda es, en ocasiones, conflictivo para muchos conductores. Imagínense encontrarse dentro de ella a una oveja, que además no sabe si circular hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo que le pasó este viernes a varios vehículos que se incorporaron a la glorieta situada frente al cementerio de Pereiró, en la avenida de Castrelos, una parroquia viguesa parcialmente rural. Seguramente el pobre animal, que se veía algo perdido, se había escapado de alguna granja doméstica cercana.