Policía Nacional

Desarticulada en Valencia la red que introducía por Vigo cocaína escondida en contenedores de fruta

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, han intervenido en el puerto de València dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta con origen Ecuador. La organización responsable, que también utilizó Vigo como puerta de entrada para la droga, se ha dado por desarticulada. Más información