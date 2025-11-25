Pedro Fernández

El concurso «Desafío en barra/sala» busca al mejor camarero de la provincia de Pontevedra

La discoteca Island se convirtió en una gincana para dar con el mejor camarero de la provincia. 20 participantes de diferentes locales de Pontevedra se enfrentaron a siete retos para demostrar su valía en el universo de la hostelería. «En Vigo somos muchos trabajando en este sector, era necesario un certamen como Desafío en sala/barra», asegura Carlos Veleiro, encargado de presentar y dinamizar el evento. Las pruebas se desarrollaron en dos salas, en ellas, el público formado por estudiantes de hostelería y familiares de los concursantes, permanecía en silencio. La precisión era clave para completar los retos con éxito: presentación , prueba de café, de coctelería, tirar una caña, montaje de mesa, servicio de vino y toma de comanda. Más información