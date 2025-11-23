Pedro Fernández

Entrevista con el conselleiro de Emprego: así será el nuevo plan para el IFEVI

El conselleiro responsable de Comercio y Empleo de la Xunta de Galicia anuncia la convocatoria de un patronato extraordinario del IFEVI en el que presentará una tasación independiente que cifra en 20,6 millones la aportación autonómica en propiedad frente a los 14,9 millones que el Concello cedió con derecho de devolución, y avanza que el Gobierno gallego pondrá en marcha de inmediato un plan funcional y otro estratégico para el recinto ferial sin seguir esperando la firma del acuerdo alcanzado en noviembre de 2024. Mantiene la «mano tendida» para que Ayuntamiento de Vigo y Zona Franca se incorporen en régimen de igualdad, pero remarca que «no se moverá ni una coma» del pacto y responsabiliza al alcalde de bloquear tanto la potenciación del IFEVI como otros proyectos conjuntos en la ciudad, al tiempo que defiende la apuesta de la Xunta por el comercio local, el bono comercio y las políticas de retorno y atracción de talento para cubrir la falta de mano de obra cualificada. Más información