El buque oceanográfico CIM UVIGO cada vez más cerca de zarpar del puerto
El buque oceanográfico CIM UVIGO, primera embarcación profesional construida en España con propulsión híbrida enchufable, afronta su fase final de preparación tras recibir un punto de amarre céntrico con suministro eléctrico por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, lo que permitirá completar las pruebas técnicas y la optimización de maniobras antes de su entrada en servicio, prevista para la primavera-verano de 2026. Financiado con fondos del Ministerio de Ciencia, la Xunta de Galicia y fondos FEDER, y equipado para misiones científicas multidisciplinares, el buque contará con tecnología eficiente basada en energías limpias y estará preparado para realizar campañas de investigación marina, incluyendo estudios sismoacústicos, geofísicos y batimétricos, con capacidad operativa de hasta 200 metros de profundidad y autonomía para tres días, reforzando la colaboración entre el Puerto de Vigo y la Universidad de Vigo y posicionando a la ciudad como un referente en investigación marina a nivel nacional e internacional.
