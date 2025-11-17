Alba Villar

El PP llevará al Congreso la narcocasa de Cabral por la «indefensión» vecinal

La visita de los concejales del PP y sus diputadas en el Congreso Ana Vázquez e Irene Garrido a Cabral para reunirse con vecinos afectados por la ocupación de una casa en la que se vende droga y anunciar su intención de preguntarle al ministro Fernando Grande Marlaska en sede parlamentaria ha provocado una airada reacción del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, acusando a los populares de «reventar» una operación policial que los agentes de la Comisaría llevaban meses preparando, por lo que pide la dimisión de todos los cargos del PP presentes en la parroquia.