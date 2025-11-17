Penguin Random House

Maxi Iglesias provoca largas colas en la presentación y firma de su primer libro en Vigo

Eligió el día del encendido de las 12 millones de luces leds para visitar Vigo. A tan solo unos metros del centro neurálgico de este evento navideño, y unas horas antes, Maxi Iglesias (Madrid, 1991) convocó a sus lectores en La Casa del Libro, este pasado sábado a mediodía. Presentó su primera novela, 'Horizonte artificial', que como reseña Editorial Roca, se trata de «un intrigante y vertiginoso thriller con una adictiva trama que se adentra el complejo mundo empresarial, el éxito de la mujer en un ámbito masculino, las luchas de poder y los traumas personales». Más información