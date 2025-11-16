Pedro Fernández

Vigo enciende la Navidad más grande de su historia

Y se obró el milagro de la Navidad de Vigo, aunque no sin suspense. No importó que esta semana cayeran más de 170 litros de agua en la ciudad porque el decreto anti-lluvia activado para el encendido de las luces en la urbe y en todo el planeta volvió a funcionar. Media hora antes de la hora prevista las precipitaciones cesaron en una Porta do Sol llena esta vez con 7.000 personas y casi el mismo número de paraguas. Y es que la Navidad de Vigo cala hondo. Más información