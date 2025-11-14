Guardia Civil

El recuento final eleva a 60.000 los falsos bolsos de lujo confiscados en contenedores de Vigo

El cargamento de bolsos falsificados descubierto a bordo de un mercante atracado en Vigo, como adelantó FARO el pasado lunes, suma finalmente 60.000 unidades. Según la nota que acaba de divulgar la Guardia Civil, esos bolsos que simulaban corresponder a reconocidas marcas de lujo fueron descubiertos durante la revisión de mercancías declaradas para la importación el pasado 11 de noviembre. En la declaración presentada en la Aduana, esta mercancía "estaba dirigida a una empresa portuguesa, por lo que su destino final pudiera ser el mercado luso". Más información