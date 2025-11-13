Pedro Fernández

Pablo Lesuit: «Este año tenemos que conseguir estar en Castrelos»

El cartel de una vinoteca llamada Le Suite con el que se topó de paseo por Vigo le sirvió de bautismo musical. Pablo sustituyó entonces sus apellidos, Perozo Ayuso, por Lesuit (Vigo, 1988). Ahora, este polifacético músico -cantante, instrumentista y compositor- amante del surf ha recuperado otra herencia de sus padres, una continua advertencia ante la aparición de pedruscos en el mar, para moldear el título de su tercer (y ya exitoso) disco, 'Camino de las rocas', una amalgama de 'rock' de los 70, tintes gallegos y tonos contemporáneos.