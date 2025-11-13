Pablo Hernández Gamarra

La ministra Pilar Alegría visita la nueva sede de Down Vigo

La asociación Down Vigo recibió la visita de la ministra de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en su nueva sede en el Casco Vello. Un espacio que simboliza un paso más hacia la inclusión y la visibilidad de las personas con síndrome de Down. El nuevo edificio, adquirido y rehabilitado por la Zona Franca de Vigo, cuenta con más de 1.100 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. En la visita la ministra estuvo acompañada por el alcalde, Abel Caballero, por el delegado del Consorcio de Zona Franca, David Regades, y el vicepresidente de la asociación, Iván Giráldez.