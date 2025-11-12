Pedro Fernández

La magia de las luces de la Navidad de Vigo

La Navidad en Vigo es uno de los mayores eventos festivos de España, con el encendido de millones de luces LED que iluminan más de 460 calles y plazas, mercados navideños como el Cíes Market, espectaculares decoraciones como el árbol transitable de Porta do Sol y numerosas actividades para toda la familia, incluyendo tren turístico, pistas de hielo, belenes monumentales y zonas temáticas. El ambiente festivo, la programación de ocio y el gran despliegue lumínico convierten la ciudad en referencia nacional y un destino imprescindible durante las fiestas.