El engaño de Antía a sus familiares sobre su participación en 'La Voz': «Llevaba dos meses mintiéndoles con que no había pasado y se llevaron la sorpresa»

Del entorno de la cantante viguesa, solamente sus padres conocían el desenlace. Lógicamente, bajo prescripción de la productora, todos los asistentes a las galas grabadas deben guardar el secreto de lo que allí haya ocurrido para mantener el misterio de las emisiones. Y en esa noche de ilusiones, se reunieron varios familiares de la aspirante gallega, una escena que pasará a la historia de la videoteca familiar: «Estuve dos meses mintiéndoles a mis tíos y a mi abuela, esperando ese momento y diciéndoles, '¡qué pena!', pero aún así los convoqué, proponiéndoles que nos reuniésemos esa noche, a modo despedida de mi paso por el concurso», confiesa la cantante viguesa a FARO.Y es que, finalmente, Antía, una de las integrantes del 'team' Yatra, sí logró pasar a los Directos después de que Pablo López la robase para su equipo.