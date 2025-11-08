Marta G. Brea

Grumetes científicos navegan por la ría

Una travesía entre A Laxe y la Ecimat de Toralla para acercarse a los secretos y la gran riqueza que esconde la ría y conocer el trabajo de los científicos de la UVigo. El barco-aula Nautilus realizó dos veces esta ruta a lo largo de la mañana con pasajeros de todas las edades que disfrutaron, especialmente, los más pequeños, con las imágenes del robot subacuático Nemo y la visita a los laboratorios. Más información